"Ливерпулю" вновь нужен игрок "Саутгемптона"

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"Ливерпулю" вновь нужен игрок "Саутгемптона"

"Ливерпуль" проявляет интерес к габонскому полузащитнику "Саутгемптона" Марио Лемина, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб может приобрести футболиста следующим летом. "Красные" рассматривают его в качестве возможной замены Эмре Джану, который близок к уходу из клуба.

24-летний Лемина выступает за "Саутгемптон" с 2017 года, провел за клуб 19 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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