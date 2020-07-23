"Ливерпулю" вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ

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"Ливерпулю" вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ

После матча против "Челси" (5:3) прошло награждение "Ливерпуля" за победу в АПЛ.

Футболисты мерсисайдцев получили золотые медали и чемпионский кубок. Напомним, что это была последняя домашняя игра "Ливерпуля" в текущем сезоне АПЛ.

Отметим, что в церемонии награждения участвовал экс-игрок и тренер клуба Кенни Далглиш, при котором "Ливерпуль" последний раз выигрывал чемпионат в 1990 году.

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