"Ливорно" нацелился на словенского защитника "Ростова"

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"Ливорно" нацелился на словенского защитника "Ростова"

Итальянский клуб "Ливорно" нацелился на 24-летнего защитника "Ростова" Матиа Бобена. Об этом информирует сайт журналиста Альфредо Педулы.

По информации издания, клуб планирует купить игрока в январе. 

Футболист перешёл в "Ростов" летом 2017 года из "Горицы" за 300 тыс. евро. Его соглашение с "Ростовом" действует до лета 2020 года. 

В текущем сезоне он не участвовал в матчах в РПЛ. 

"Ливорно" находится на 18 месте в турнирной таблице, набрав 16 баллов.  

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