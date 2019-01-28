"Ливорно" нацелился на словенского защитника "Ростова"
Итальянский клуб "Ливорно" нацелился на 24-летнего защитника "Ростова" Матиа Бобена. Об этом информирует сайт журналиста Альфредо Педулы.
По информации издания, клуб планирует купить игрока в январе.
Футболист перешёл в "Ростов" летом 2017 года из "Горицы" за 300 тыс. евро. Его соглашение с "Ростовом" действует до лета 2020 года.
В текущем сезоне он не участвовал в матчах в РПЛ.
"Ливорно" находится на 18 месте в турнирной таблице, набрав 16 баллов.
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