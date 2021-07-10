"Ливорно" стал банкротом

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"Ливорно" стал банкротом

Фото сайт "Ливорно"

"Ливорно" на своём официальном сайте объявил о начале процедуры ликвидации клуба.

"Тёмно-красные" были объявлены банкротом из-за огромных долгов и отсутствия финансирования.

Если до 19 июля у клуба не появится инвестор, то спасти его уже будет невозможно.

"Ливорно" выступал в Серии А до 2014 года,а по итогам сезона 2020/21 команда заняла последнее место в Серии C.

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