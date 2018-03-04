Лизаразю: "100 миллионов евро - ничто за Гризманна"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о возможном переходе форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону".

" 100 миллионов евро - ничто за такого игрока. Это стоимость его одной ноги. Он хорошо бы вписался в схему "Барсы". Его приход позволил бы сформировать новое атакующее трио. Он мог бы сыграться с Суаресом. Он смог бы адаптироваться к игре "Барсы". Это было бы интересное продолжение его карьеры ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Гризманн отклонил предложение "Атлетико". | soccernews.ru