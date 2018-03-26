Ло Чельсо: "Играть с Неймаром и Месси в одной команде - привилегия"

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо высказался об игре вместе с партнерами по клубу Неймаром и национальной команде Лионелем Месси.

" Это привилегия - играть с такими великими игроками, как Неймар и Лионель Месси. Сегодня, когда я нахожусь рядом с Лео, я стараюсь наслаждаться этим и запоминать его движения, чтобы почерпнуть для себя что-то новое. Еще некоторое время назад я не представлял этого, а только мог мечтать ", - цитирует 21-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, вчера Месси не тренировался с партнерами по сборной. | soccernews.ru