Ло Чельсо может покинуть "Тоттенхэм"

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Ло Чельсо может покинуть "Тоттенхэм"
Футболист "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо хочет покинуть команду из-за небольшого количества игрового времени. Об этом сообщает Marca.

23-летний полузащитник недоволен своим положением в клубе, а также взаимоотношениями с новым главным тренером "шпор" Жозе Моуринью.

Права на хавбека принадлежат "Бетису". В английский клуб игрок перешел в августе этого года. В этом сезоне Ло Чельсо участвовал в 7 матчах команды, не отметившись результативными действиями.

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