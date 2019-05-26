Ло Чельсо на прицеле у трех топ-клубов

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Ло Чельсо на прицеле у трех топ-клубов

Хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо может перебраться в топ-клуб предстоящим летом.

Как сообщает Marca, борьбу за 23-летнего аргентинца ведут "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Отмечается, что "шпоры" уже предложили за игрока 60 миллионов евро.

По сведениям издания, клаусула Ло Чельсо составляет 100 миллионов евро и "Бетис" не примет предложения меньше этой суммы.

В этом сезоне Ло Чельсо провел 45 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.

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