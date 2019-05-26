Ло Чельсо на прицеле у трех топ-клубов
Хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо может перебраться в топ-клуб предстоящим летом.
Как сообщает Marca, борьбу за 23-летнего аргентинца ведут "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Отмечается, что "шпоры" уже предложили за игрока 60 миллионов евро.
По сведениям издания, клаусула Ло Чельсо составляет 100 миллионов евро и "Бетис" не примет предложения меньше этой суммы.
В этом сезоне Ло Чельсо провел 45 матчей, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32