Ло Чельсо определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо хочет летом перебраться в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, аргентинский полузащитник выразил желание попробовать свои силы в АПЛ, а также поработать под руководством Маурисио Почеттино.

Проблемой могут стать финансовые требования "бело-зелёных", которые намерены выручить от продажи игрока сумму, максимально приближённую к его отступным (99 миллионов евро).

Стоит отметить, что недавно "Бетис" выкупил Ло Чельсо у ПСЖ за 22 миллиона. В составе андалусийской команды он провёл 45 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.

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