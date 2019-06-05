Ло Чельсо определился с приоритетным местом продолжения карьеры
Хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо хочет летом перебраться в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, аргентинский полузащитник выразил желание попробовать свои силы в АПЛ, а также поработать под руководством Маурисио Почеттино.
Проблемой могут стать финансовые требования "бело-зелёных", которые намерены выручить от продажи игрока сумму, максимально приближённую к его отступным (99 миллионов евро).
Стоит отметить, что недавно "Бетис" выкупил Ло Чельсо у ПСЖ за 22 миллиона. В составе андалусийской команды он провёл 45 матчей, забил 16 голов и сделал 6 ассистов.
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|Арсенал Лондон
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Лестер Сити
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
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|Уотфорд
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|Кристал Пэлас
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|Борнмут
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|38
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|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
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