Фото: твиттер Ло Чельсо\Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Вильярреала" Джованни Ло Чельсо прокомментировал победу над "Баварией" (1:0) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Вильярреал" голоден. Даже в матче с одной из лучших команд в мире, несмотря на наш скромный статус, мы показали превосходную игру и, по правде говоря, должны были побеждать с более крупным счетом.

Гордость – первое, что приходит мне в голову, когда я думаю об игре нашей команды в этом матче. Знали, что нам придется несладко, если мы будем легко дарить мяч "Баварии", но мы блестяще сыграли, создали много моментов и могли победить крупнее. Перед матчем ставили перед собой задачу оставить о себе хорошее впечатление, и я не сомневаюсь, что нам это удалось.

Мы прекрасно понимали, что нам нужно атаковать и обороняться всей командой. Хочу поблагодарить тренеров за оказанное доверие и возможность сыграть в стартовом составе.

Нам будет непросто на следующей неделе, но если мы будем полностью сосредоточены на игре, то у нас будут шансы на общий успех", – сказал аргентинец.

Также не пропустите: Куртуа призывает не расслабляться после победы над "Челси". | http://soccernews.ru