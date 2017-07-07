Ло Фасо может перейти в "Монако" за шесть миллионов евро

Полузащитник "Палермо" Симоне Ло Фасо близок к переходу в "Монако", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, монегаски практически договорились о переходе футболиста за шести миллионов евро. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни. В борьбе за хавбека "Монако" опередил "Интер".

19-летний Ло Фасо выступает за "Палермо" с 2016 года и провел за клуб 12 матчей. Сыграл 5 поединков за юношескую сборную Италии и забил 1 гол.

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