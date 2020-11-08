Лобода высказалась в поддержку Дзюбы
Известная певица Светлана Лобода высказалась в поддержку капитана "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Вчера, 7 ноября, в сеть попало видео интимного характера с игроком.
Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!! #АртемДзюба #ДзюбаКапитан
"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах.
Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!
Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!" - написала девушка в инстаграме.
Отметим, из-за ролика футболиста отстранили от выступления в ноябрьских матчах сборной России.
Не пропустите: Уткин прокомментировал видео с мастурбирующим Дзюбой. | http://soccernews.ru
главное
-
Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки
-
Телеграм-канал Baza: Дзюба был готов к появлению скандального видео
-
Черчесов пообщался с Дзюбой по поводу скандального видео
-
"Зенит" не будет выводить Дзюбу из состава на матч с "Краснодаром"
-
Черчесов отреагировал на ситуацию с Дзюбой
Лента новостей
-
Хет-трик Мхитаряна помог "Роме" обыграть "Дженоа" в матче Серии А
-
Ланс" и "Реймс" в результативном матче сыграли вничью, "Метц" и "Дижон" разошлись миром и другие итоги матчей Лиги 1
-
Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки перед матчем с "Краснодаром"
-
Акинфеев - об игре с "Ростовом": "Наверное, это худший матч в году"
-
Гол Миранчука помог "Аталанте" избежать поражения от "Интера"
-
Глушаков прокомментировал победный матч "Химок" с "Рубином"
-
Роналду травмировался в матче с "Лацио"
-
ЦСКА обыграл "Ростов" и продолжает лидировать в РПЛ
-
"Вильярреал" в гостях обыграл "Хетафе" в матче 9-го тура Ла Лиги
-
Игнатьев: "Дзюба вне сборной - не криминал"
-
Лобода высказалась в поддержку Дзюбы
-
Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Краснодаром", но без капитанской повязки
-
"Брест" в домашнем матче Лиги 1 обыграл "Лилль"
-
Слуцкий подвел итоги матча "Рубина" с "Химками"
-
"Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич" и возглавил таблицу АПЛ
-
Черевченко высказался о победной матче "Химок" над "Рубином"
-
Гол Роналду не помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
Миранчук остался в запасе на матч "Аталанты" с "Интером"
-
Глушаков признан лучшим игроком матча "Химки" - "Рубин"
-
"Химки" обыграли "Рубин" благодаря голам Мирзова и Глушакова