Лобода высказалась в поддержку Дзюбы

Известная певица Светлана Лобода высказалась в поддержку капитана "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

Вчера, 7 ноября, в сеть попало видео интимного характера с игроком.

"Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах.

Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!

Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!" - написала девушка в инстаграме.

Отметим, из-за ролика футболиста отстранили от выступления в ноябрьских матчах сборной России.

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