Лоботка стал игроком "Сельты"

"Сельта" в своём официальном твиттере объявила о переходе хавбека "Нордшелланда" Станислава Лоботки.

Сумма трансфера пока неизвестна. 22-летний словак заключил с испанским клубом контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что Лоботка выступал за "Нордшелланд" с 2015 года, сыграл 61 матч.

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