Лодыгин близок к переходу в тульский "Арсенал"

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Лодыгин близок к переходу в тульский "Арсенал"

Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин готовится пройти медобследование в тульском "Арсенале".

По сведениям "Спорт-Экспресс", в случае успешного медобследования, с 29-летним вратарем заключат соглашение до конца сезона.

Отмечается, что медосмотр должен пройти 18 или 19 февраля.

Последним клубом Лодыгина был турецкий "Газиантеп", который он покинул в январе.

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