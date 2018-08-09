Лодыгин, Эрнани и Шатов в основе "Зенита" на матч с минским "Динамо"

Теги зенит санкт-петербургдинамо минск

Лодыгин, Эрнани и Шатов в основе "Зенита" на матч с минским "Динамо"

Стали известны стартовые составы минского "Динамо" и "Зенит" на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Николич, Луиш Роша, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Ригони, Шатов, Дриусси.

Матч начнется в 20:00 мск.

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