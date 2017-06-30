Лодыгин хочет остаться в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгин

Лодыгин хочет остаться в "Зените"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин не планирует покидать клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, голкипер надеется остаться в Санкт-Петербурге и готов бороться за место в основном составе. Ранее сообщалось, что Лодыгин может перейти в ПАОК.

Напомним, что 27-летний вратарь потерял место в воротах "Зенита", после того, как клуб приобрел Андрея Лунева.

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