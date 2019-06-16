Лодыгин хочет покинуть "Зенит"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что он хочет сменить клуб.

Контракт голкипера с петербургским клубом истекает нынешним летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

"С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт. И, скорее всего, так и будет – я стану свободным агентом.

Варианты сейчас есть, но не хотел бы обсуждать, потому что еще даже трансферное окно не открылось. Все впереди, посмотрим, какие предложения будут, будем рассматривать. Самое главное – перейти туда, где я буду играть", - приводят слова Лодыгина российские СМИ.

В минувшем сезоне 29-летний Лодыгин провел за "Зенит" один матч, в котором пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно голкипер перешел в "Олимпиакос", за который сыграл три матча и пропустил два гола.

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