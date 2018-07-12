Лодыгин: "Комфортно работать с Семаком"

Голкипер питерского "Зенита" Юрий Лодыгин оценил первые дни работы с новым главным тренером своей команды Сергеем Семаком.

"Как работается с Семаком? Хорошо, даже отлично. Уже влились, втянулись. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в "Зенит", смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно", - цитирует 28-летнего вратаря официальный сайт его клуба.

Напомним, вчера "Зенит" обыграл "Грассхоппер". | soccernews.ru