Лодыгин: "Локомотиву" немного легче может достаться это чемпионство"

Голкипер питерского "Зенита" Юрий Лодыгин в преддверии игры своей команды против московского "Локомотива" в рамках 29-го тура РФПЛ оценил силу соперника.

"У них произошло не так много изменений по сравнению с прошлым сезоном. Сыгранность только немного другая. Добавились хорошие футболисты. Могу выделить также, что Миранчуки начали играть намного лучше. Может быть, как-то повзрослели по-футбольному. К тому же складывается и опыт, и тренер. Не будем скрывать, что "Локомотиву" немного легче может достаться это чемпионство, поскольку другие клубы не выглядели так сильно как в прошлых сезонах", - цитирует 27-летнего вратаря официальный сайт его клуба.

Напомним, Лодыгин назвал цель "Зенита" на остаток сезона. | soccernews.ru