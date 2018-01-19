Лодыгин: "Луческу - странный человек, видимо на нем сказывался возраст"
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о том, как командой руководил бывший главный тренер Мирча Луческу.
"Вообще, странный человек. Мне кажется, возраст сильно на нём сказывался. В тактическом, техническом плане видно было: опытный тренер, может чему-то научить. Недоумение вызывала его реакция на какие-то вещи, слова. Доходило до того, что к русскому обращался по-португальски, а к португальцу – по-русски. Это всё равно, что я с вами сейчас начну говорить по-гречески.
Когда я пасовал ближнему, а он возвращал неприятный пас или вообще терял мяч, Луческу кричал: "Зачем ты ему даешь?! Делай длинную передачу". А когда нас прессинговали и я делал длинную, он говорил: "Не надо длинную". Почему я ошибся в матче с "Ростовом"? Когда тренер пришёл, мы начали разрабатывать эту тактику. С начала сборов он вовсю орал: "Нельзя делать длинную передачу. Нельзя! Делай, что хочешь – только не длинную". Но мы живые люди, и нам нужно время, чтобы перестроиться.
Полоз мне потом сказал: "Мы знали, как вы сыграете. Ждали, что ты будешь пас давать". Не отрицаю, я ошибся. Но я просто пытался сделать так, как хотел тренер, – вместо того чтобы оценить момент по-вратарски, как понимал и чувствовал его, и сыграть по-своему", - приводят слова Лодыгина российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" под руководством Луческу в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России.
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