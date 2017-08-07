Лодыгин может продолжить карьеру в Серии А

Голкипер питерского "Зенита" Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, 27-летним вратарем интересуется римский "Лацио", который видит в россиянине достойного конкурента за место в стартовом составе команды своему "первому номеру" Томасу Стракоше.

В стартовавшем сезоне Лодыгин пропустил 1 гол в 1 матче за "Зенит".

Напомним, "Зенит" сделал предложение по хавбеку лиссабонского "Спортинга". | soccernews.ru