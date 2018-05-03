Лодыгин назвал цель "Зенита" на остаток сезона

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгинлокомотив москва

Лодыгин назвал цель "Зенита" на остаток сезона

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в преддверии матча с "Локомотивом" в рамках 29-го тура чемпионата России назвал цель своей команды на остаток сезона.

"У нас своя цель в матче. Без разницы, "Локомотив" это, который хочет стать чемпионом, или кто-то другой. Мы думаем о себе. Наша цель - Лига Чемпионов. Поэтому мы не думаем ни об отпуске, ни о травмах. Продолжаем готовиться и работать. Мы допустили много ошибок. Где-то нам не повезло, например в Туле. Это футбол. Надо продолжать работать и двигаться дальше. Главное - в ближайшем матче взять три очка" - сказал Лодыгин.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Зенит" состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Зенит" готов заплатить солидную сумму за игрока "Динамо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов