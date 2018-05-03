Лодыгин назвал цель "Зенита" на остаток сезона

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в преддверии матча с "Локомотивом" в рамках 29-го тура чемпионата России назвал цель своей команды на остаток сезона.

"У нас своя цель в матче. Без разницы, "Локомотив" это, который хочет стать чемпионом, или кто-то другой. Мы думаем о себе. Наша цель - Лига Чемпионов. Поэтому мы не думаем ни об отпуске, ни о травмах. Продолжаем готовиться и работать. Мы допустили много ошибок. Где-то нам не повезло, например в Туле. Это футбол. Надо продолжать работать и двигаться дальше. Главное - в ближайшем матче взять три очка" - сказал Лодыгин.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Зенит" состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

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