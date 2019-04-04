Лодыгин назвал своих любимых тренеров

Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", назвал тренеров, с которыми ему работалось комфортнее всего.

"Наверное, со Спаллетти и Боашем. А с Сергеем Богдановичем я особо и не успел поработать. На момент моего ухода он проработал всего несколько месяцев. А я ещё и травму получил. Не успел составить мнение о Семаке как о главном тренере", - сказал Лодыгин.

Напомним, что Спаллетти возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год, а Виллаш-Боаш - с 2014 по 2016 год.

28-летний Лодыгин защищает цвета "сине-бело-голубых" с 2013 года.

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