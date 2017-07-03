Лодыгин не покинет "Зенит"

Голкипер питерского "Зенита" Юрий Лодыгин останется в стане "сине-бело-голубых", информирует Спорт день за днем.

По сведениям источника, 27-летний вратарь, ранее выражавший недовольство своим положением в команде, решил все же продолжить выступления за ставшим для него родным клуб.

Отметим, что контракт Лодыгина с "Зенитом" истекает летом 2019 года.

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