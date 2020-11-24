Лодыгин оценил шансы "Зенита" на победу в матче с "Лацио"
Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал об ожиданиях от матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лацио".
"Матч будет интересный, возможно, с большим количеством голов. Думаю, сначала команды будут осторожничать, так как эти очки очень важны. "Зенит" способен обыграть "Лацио" и должен это делать.
Выиграет тот, кто допустить меньше всего промахов. Надеялся, что "Зенит" будет в лучшем положении после трех туров", - цитирует Лодыгина официальны сайт "Лацио".
После 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" занимает последнее место в группе F. Завтра, 24 ноября, подопечные Семака сыграют на выезде с "Лацио". Начало игры - в 23:00 (мск).
А еще: Семак объяснил своё решение назначить капитаном "Зенита" Ловрена вместо Дзюбы| http://soccernews.ru
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