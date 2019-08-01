Лодыгин определился с новым клубом
Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перейдет в "Газиантепспор", сообщает Transfer Merkezi.
По сведениям издания, российский голкипер уже прошел медицинский осмотр в турецком клубе. В ближайшее время он подпишет с клубом контракт до лета 2021 года. В данный момент Лодыгин является свободным агентом, поэтому достанется туркам бесплатно.
Последним клубом 29-летнего Лодыгина был "Олимпиакос", за который он выступал с января по июнь 2019 года. В составе греческого клуба он провел три матча и забил два гола. Ранее вратарь играл за "Ксанти", "Эордаикос" и "Зенит". За сборную России сыграл 11 матчей и пропустил 4 гола.
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|Фенербахче
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|Коньяспор
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|Аланьяспор
|34
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|Кайсериспор
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