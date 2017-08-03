Лодыгин: "Остается ощущение, что "Зенит" некрасиво прошел "Бней-Иегуду"
Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал поражение своей команды в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда от "Бней Иегуды" (0:1).
"Не знаю, я бы сказал, что тяжелые эмоции. Для меня это вообще был первый матч на этом стадионе. Особые чувства. Я бы не сказал, что показали хорошую игру. Простой пас в пять метров - и мы ошибаемся. Главное, мы прошли, но остаётся такое ощущение, что некрасиво прошли. Надо было как-то увереннее. Не особо какое-то удовольствие от результата. Получил ли какое-то вообще удовольствие? Ну, получил от болельщиков и своей игры. Причины ошибок в обороне: выход один на один - раз момент, второй - тоже был заброс. Может, что-то не выполняли в задании на поле. Но, при всём уважении к сопернику, не должно было быть так. Что касается жеребьёвки, то посмотрю её. Моё будущее? Как вы видите, я здесь", - приводят слова Лодыгина российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" вышел в следующий этап по сумме двух встреч - 2:1.
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