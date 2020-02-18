Лодыгин поделился эмоциями от перехода в тульский "Арсенал"

Теги арсенал тулаюрий лодыгин

Лодыгин поделился эмоциями от перехода в тульский "Арсенал"

Экс-игрок "Зенита" Юрий Лодыгин в инстаграме прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал".

"С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо Тульскому Арсеналу за данную возможность!" - написал Лодыгин.

Голкипер подписал контракт с российским клубом до лета 2020 года.

После 19 туров РПЛ "Арсенал" занимает 6 место в турнирной таблице.

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