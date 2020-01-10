Лодыгин покинул "Газиантеп" спустя полгода после перехода

Вратарь "Газиантепа" Юрий Лодыгин объявил о своём уходе из турецкого клуба.

"Большое спасибо клубу за всё! Я желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона! Благодарю руководство, персонал, игроков клуба! Удачи, и я надеюсь, что вы добьётесь фантастических результатов!" - написал российский голкипер в инстаграме.

Напомним, что 3 августа прошлого года Лодыгин заключил с "Газиантепом" двухлетний контракт.

За полсезона 29-летний страж ворот сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 10 голов.

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