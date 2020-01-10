Лодыгин покинул "Газиантеп" спустя полгода после перехода
Вратарь "Газиантепа" Юрий Лодыгин объявил о своём уходе из турецкого клуба.
"Большое спасибо клубу за всё! Я желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона! Благодарю руководство, персонал, игроков клуба! Удачи, и я надеюсь, что вы добьётесь фантастических результатов!" - написал российский голкипер в инстаграме.
Напомним, что 3 августа прошлого года Лодыгин заключил с "Газиантепом" двухлетний контракт.
За полсезона 29-летний страж ворот сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 10 голов.
Не пропустите: "Бешикташ" интересуется Робертом Маком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Роман Пилипчук возглавил "Спартак-2"
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Дибалы
-
1
Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны"
-
"Динамо" отдало в аренду клубу ФНЛ хавбека Грулева
-
1
"Милан" хочет распродать весь состав за исключением 6 игроков
-
Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году
-
Гендиректор "Зенита" высказался о возможном возвращении Ригони из аренды в "Сампдории"
-
Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
-
"Челси" теряет Пулишича
-
Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину
-
Агент Лемара отреагировал на слухи о переезде француза в Россию
-
Лодыгин покинул "Газиантеп" спустя полгода после перехода
-
Бразилец Лукас Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
-
Официально: Тосун перешёл из "Эвертона" в "Кристал Пэлас"
-
Клопп повторил рекорд Гвардиолы
-
"Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым
-
"Барселона" ведёт переговоры о покупке двух полузащитников
-
ЦСКА отдал в аренду португальскому клубу форварда Нисимуру
-
"Балтика" расторгла контракт с сыном Черчесова
-
Клопп - лучший тренер АПЛ в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|17
|37
|2
|Истанбул ББ
|17
|33
|3
|Трабзонспор
|17
|32
|4
|Фенербахче
|17
|31
|5
|Бешикташ
|17
|30
|6
|Аланьяспор
|17
|29
|7
|Галатасарай
|17
|27
|8
|Малатия Беледийеспор
|17
|24
|9
|Газиантеп ББ
|17
|24
|10
|Гёзтепе АС Измир
|17
|23
|11
|Денизлиспор
|17
|22
|12
|Джайкур Ризеспор
|17
|20
|13
|Генчлербирлиги
|17
|18
|14
|Касимпаса
|17
|15
|15
|Коньяспор
|17
|15
|16
|Антальяспор
|17
|14
|17
|Анкарагюджю
|17
|12
|18
|Кайсериспор
|17
|10