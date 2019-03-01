Лодыгин пропустил за "Олимпиакос" при единственном ударе в створ, из-за чего клуб был выбит из Кубка Греции

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Лодыгин пропустил за "Олимпиакос" при единственном ударе в створ, из-за чего клуб был выбит из Кубка Греции

Юрий Лодыгин провел дебютную игру за "Олимпиакос" в Кубке Греции.

По итогам матча, "Олимпиакос" уступил "Ламии" со счетом 0:1. При этом, по воротам Лодыгина за всю игру был нанесен всего один удар.

Таким образом, "Олимпиакос" покинул турнир на стадии четвертьфинала, так как первый матч завершился со счетом 3:3.

Напомним, что "Олимпиакос" арендовал Лодыгина у "Зенита" в минувшее трансферное окно.

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