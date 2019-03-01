Лодыгин пропустил за "Олимпиакос" при единственном ударе в створ, из-за чего клуб был выбит из Кубка Греции
Юрий Лодыгин провел дебютную игру за "Олимпиакос" в Кубке Греции.
По итогам матча, "Олимпиакос" уступил "Ламии" со счетом 0:1. При этом, по воротам Лодыгина за всю игру был нанесен всего один удар.
Таким образом, "Олимпиакос" покинул турнир на стадии четвертьфинала, так как первый матч завершился со счетом 3:3.
Напомним, что "Олимпиакос" арендовал Лодыгина у "Зенита" в минувшее трансферное окно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
|34
|38
|17
|Аполлон Смирнис
|34
|36
|18
|Арис
|34
|22