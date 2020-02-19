Лодыгин провел первую тренировку в тульском "Арсенале"

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Лодыгин провел первую тренировку в тульском "Арсенале"

Голкипер "Арсенал" Юрий Лодыгин проводит первую тренировку с тульским клубом, сообщается в твиттере команды.

"Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале". Адаптация проходит на позитиве", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-вратарь "Зенита" перешел в клуб вчера, 18 февраля, на правах аренды и заключил контракт до лета 2020 года.

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