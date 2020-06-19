Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в 2016 году

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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в 2016 году

Бывший вратарь питерского "Зенита" Юрий Лодыгин признался, что у него была драка с нападающим Артёмом Дзюбой в ноябре 2016 года.

"С Дзюбой драка была. Обиднейшее поражение от "Краснодара", эмоции... Потом в самолёте, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали. Кто нас разнимал? Да там вся команда пыталась нас успокоить. Дошло ли до тумаков? Ну... Практически. Потолкались, помахали руками. Длилось всё секунд 20. Начал Дзюба, из-за гола Окриашвили, пропущенного на последних секундах. Но это дело прошлое. Не будем мусолить", - сказал Лодыгин.

Речь идёт о матче 15-го тура РПЛ сезона 2016/17, в котором "Краснодар" обыграл "Зенит" со счётом 2:1. "Быки" забили оба свои гола в компенсированное ко второму тайму время.

Лодыгин выступал за "сине-бело-голубых" с 2013 по 2019 год. Сейчас он играет в тульском "Арсенале".

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