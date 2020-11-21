Лодыгин рассказал о несостоявшихся переходах в три испанских клуба

Бывший голкипер сборной России Юрий Лодыгин мог оказаться в одном из клубов Примеры.

"В это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Я был очень близок к переходу в "Уэску" и "Кадис". Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами. Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была ещё "Сельта", но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя я не понимаю, почему", - рассказал 30-летний вратарь.

Летом истёк контракт Лодыгина с тульским "Арсеналом", он получил статус свободного агента и с тех пор остаётся без команды.

Россиянин сейчас проживает в Греции и поддерживает форму, занимаясь с тренером полулюбительской команды.

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