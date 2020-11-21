Лодыгин рассказал о несостоявшихся переходах в три испанских клуба
Бывший голкипер сборной России Юрий Лодыгин мог оказаться в одном из клубов Примеры.
"В это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Я был очень близок к переходу в "Уэску" и "Кадис". Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами. Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была ещё "Сельта", но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя я не понимаю, почему", - рассказал 30-летний вратарь.
Летом истёк контракт Лодыгина с тульским "Арсеналом", он получил статус свободного агента и с тех пор остаётся без команды.
Россиянин сейчас проживает в Греции и поддерживает форму, занимаясь с тренером полулюбительской команды.
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|М
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14