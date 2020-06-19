Лодыгин рассказал о своём уходе из "Зенита"

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что покинул питерский клуб в 2019 году из-за несправедливого, по его мнению, выбора состава.

"Я не считаю, что проиграл конкуренцию Луневу. Дело в личных предпочтениях тренерского штаба. В футболе такое случается. Примером проиллюстрировать? Вот проводишь удачную серию игр, тренер восторгается: "Сейчас ты - первый номер. Форму набрал великолепную, спасаешь в каждом матче". Как вдруг сажает в запас и о тебе забывает. Начинаешь ломать голову - в чём причина? В мелких ошибках, допущенных ранее? Если они и были, то не влияли на результат. Теряешься в догадках, потом говоришь себе: "Окей, я опять на подстраховке. Буду ждать нового шанса". Когда выпадает, цепляешься за него зубами, играешь хорошо, помогаешь команде добиться результата. Повода для рокировки не даёшь - но на следующий матч тебя не ставят. Всё повторяется. Это конкуренция? Едва ли.

Я не стал бы ничего менять. Я серьёзно! Конечно, никому не хочется совершать ошибки, терять место в составе, пребывать на вторых ролях. Но не покидает ощущение, что я должен был пройти этот путь. В какой-то момент что-то хорошее случилось в жизни Лунева, ему дали шанс, Андрей за него ухватился. С Мишей Кержаковым - аналогичная история. Я тоже получил свою порцию славы, а затем и обратную её сторону узнал", - сказал Лодыгин.

Голкипер выступал за "сине-бело-голубых" с 2013 по 2019 год. Сейчас он играет в тульском "Арсенале".

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