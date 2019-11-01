Лодыгин сделал прогноз на матч "Зенит" - ЦСКА

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Лодыгин сделал прогноз на матч "Зенит" - ЦСКА

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором питерская команда примет ЦСКА.

"Матч будет нелёгкий, но "Зенит" обыграет ЦСКА. Я искренне желаю "Зениту" и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду и эти цвета и поклонников клуба. Жду победы "Зенита" в чемпионате России и ярких, красивых матчей", - сказал Лодыгин.

Напомним, что матч "Зенит" - ЦСКА состоится в субботу, 2 ноября, в 19:00 по московскому времени.

29-летний Лодыгин выступал за "сине-бело-голубых" с 2013 по 2019 год, а минувшим летом перешёл в турецкий "Газиантеп".

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