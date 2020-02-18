Экс-голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин стал игроком тульского "Арсенала", сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2020 года.

29-летний голкипер присоединился к "Арсеналу" на тренировочных сборах в Турции.

В "Зените" игрок выступал 2013 по 2018 год. Последним клубом Лодыгина был турецкий "Газиантеп", который он покинул в январе.

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