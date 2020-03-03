Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"

Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин получил необычное повреждение, пишут российские СМИ.

29-летний футболист проходил традиционный "тоннель новичка" и один из партнёров по команде не рассчитал силу удара.

В итоге голкипер почувствовал дискомфорт в пояснице. Из-за этого ему пришлось какое-то время тренироваться с ограничениями.

Напомним, что 18 февраля Лодыгин заключил с "Арсеналом" контракт до конца сезона. К "канонирам" он присоединился на правах свободного агента.

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