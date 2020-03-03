Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"

Теги юрий лодыгинарсенал тулатравмы

Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"

Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин получил необычное повреждение, пишут российские СМИ.

29-летний футболист проходил традиционный "тоннель новичка" и один из партнёров по команде не рассчитал силу удара.

В итоге голкипер почувствовал дискомфорт в пояснице. Из-за этого ему пришлось какое-то время тренироваться с ограничениями.

Напомним, что 18 февраля Лодыгин заключил с "Арсеналом" контракт до конца сезона. К "канонирам" он присоединился на правах свободного агента.

Не пропустите: Арбитр ярко подшутил над вратарем тульского "Арсенала" во время матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов