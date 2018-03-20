Лодыгин: "У меня хорошие и рабочие отношения с Манчини"



Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин опроверг информацию о том, что он поддержал хештег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клуба Роберто Манчини.

"Не могу сидеть в стороне и смотреть на то, что я не делал! Отношения с тренером всегда были хорошие и по-настоящему рабочие, мы "Зенит" и должны добиваться результата вместе. Я прошел через много трудностей и не допущу клевету на себя, команду и клуб! Я благодарен "Зениту" и его болельщикам за всё, что было и, дай Бог, будет! Моя вторая семья - это "Зенит"! Разногласия бывают, но мы не перестанем трудиться, биться, помогать и уважать друг друга! Таков я и моя Вера! Спасибо!" - написал Лодыгин в Instagram.

Фото: Лодыгин и Манчини.

Напомним, что "Зенит" под руководством Манчини вылетел из Кубка России и Лиги Европы, а в Премьер-лиге занимает пятое место.

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