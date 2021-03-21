Лодыгин в пятом матче подряд не пропустил голов в матче чемпионата Греции

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Российский вратарь "ПАС Гианнина" Юрий Лодыгин сохранил ворота в неприкосновенности в матче 27-го тура чемпионата Греции с "Атромитосом" (1:0).

Лодыгин сумел покинуть поле без пропущенных мячей в пятом матче подряд. В поединке с "Атромитосом" голкипер сделал четыре сейва.

После 27 туров "ПАС Гианнина" занимает восьмое место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

30-летний Лодыгин выступает за "ПАС Гианнина" с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за греческий клуб 10 матчей во всех турнирах и пропустил шесть мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Лодыгин рассказал о несостоявшихся переходах в три испанских клуба. | http://soccernews.ru