Лодыгин в пятом матче подряд не пропустил голов в матче чемпионата Греции

Теги юрий лодыгинпас гианнина

Лодыгин в пятом матче подряд не пропустил голов в матче чемпионата Греции

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен 

Российский вратарь "ПАС Гианнина" Юрий Лодыгин сохранил ворота в неприкосновенности в матче 27-го тура чемпионата Греции с "Атромитосом" (1:0).

Лодыгин сумел покинуть поле без пропущенных мячей в пятом матче подряд. В поединке с "Атромитосом" голкипер сделал четыре сейва.

После 27 туров "ПАС Гианнина" занимает восьмое место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

30-летний Лодыгин выступает за "ПАС Гианнина" с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за греческий клуб 10 матчей во всех турнирах и пропустил шесть мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Лодыгин рассказал о несостоявшихся переходах в три испанских клуба. | http://soccernews.ru
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