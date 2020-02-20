Лодыгин вошел в заявку "Арсенала" на матч с казахстанским клубом "Ордабоса"

Тульский "Арсенал" огласил состав команды, который будет заявлен на матч с казахстанским клубом "Ордабоса".

Отметим, что в список футболистов попал голкипер Юрий Лодыгин, ставший игроком тульского клуба 18 февраля. Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона.

Стартовый состав: Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Бауэр, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Володько, Сокол, Лесовой, Берхамов, Аджоев, К. Кангва, Э. Кангва, Пантелеев, Ковалев, Громыко, Минаев.

Матч состоится сегодня, 20 февраля, в Белеке. Начало - в 17:00 (мск).

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