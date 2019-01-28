Лодыгин высказался об уходе из "Зенита"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин высказался об уходе из питерского клуба.

Напомним, что накануне 28-летний страж ворот присоединился на правах аренды к "Олимпиакосу".

"До встречи, мой дорогой "Зенит"! Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем. "Зенит" - чемпион" - написал футболист в своём инстаграме.

Напомним, что контракт Лодыгина с "Зенитом" истекает летом 2019 года, поэтому по окончании сезона он станет свободным агентом.

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