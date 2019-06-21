Лодыгин заявил, что не хочет возвращаться в Россию
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, вторую часть сезона-2018/19 29-летний голкипер провел в "Олимпиакосе".
"Я пока не рассматриваю предложения из России. Единственный российский клуб, в котором я хотел бы играть - это "Зенит". Пока в Россию не хочу возвращаться. Сейчас я свободный агент, есть пару предложений из Европы, но я пока подожду. Важно - как можно чаще играть", - сказал Лодыгин.
Футболист выступает в "Зените" с 2013 года. В 2019 году был отдан в аренду в "Олимпиакос".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20