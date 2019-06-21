Лодыгин заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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Лодыгин заявил, что не хочет возвращаться в Россию

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, вторую часть сезона-2018/19 29-летний голкипер провел в "Олимпиакосе".

"Я пока не рассматриваю предложения из России. Единственный российский клуб, в котором я хотел бы играть - это "Зенит". Пока в Россию не хочу возвращаться. Сейчас я свободный агент, есть пару предложений из Европы, но я пока подожду. Важно - как можно чаще играть", - сказал Лодыгин.

Футболист выступает в "Зените" с 2013 года. В 2019 году был отдан в аренду в "Олимпиакос".

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