Лодыгин, Жирков и Шатов не сыграют с "Краснодаром"

Теги зенит санкт-петербургкраснодарюрий лодыгинюрий жирковолег шатов

Лодыгин, Жирков и Шатов не сыграют с "Краснодаром"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини озвучил заявку команды на матч 11-го тура чемпионата России против "Краснодара".

Вне состава "сине-бело-голубых" оказались вратарь Юрий Лодыгин, латераль Юрий Жирков и вингер Олег Шатов.

Вратари: Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Иван Новосельцев;

Полузащитники: Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Зенит" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Газинский: "Настроены сместить "Зенит" с первого места". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 10 24
2 Краснодар 10 21
3 ЦСКА Москва 11 20
4 Локомотив Москва 10 20
5 Ростов 10 16
6 Спартак Москва 11 14
7 Рубин 10 14
8 Ахмат 10 14
9 Урал 10 13
10 Арсенал Тула 10 11
11 Динамо Москва 11 10
12 Уфа 10 10
13 Тосно 10 9
14 Амкар 10 8
15 СКА Хабаровск 10 8
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов