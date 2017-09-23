Лодыгин, Жирков и Шатов не сыграют с "Краснодаром"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини озвучил заявку команды на матч 11-го тура чемпионата России против "Краснодара".

Вне состава "сине-бело-голубых" оказались вратарь Юрий Лодыгин, латераль Юрий Жирков и вингер Олег Шатов.

Вратари: Андрей Лунёв, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Иван Новосельцев;

Полузащитники: Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Зенит" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

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