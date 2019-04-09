Лофтус-Чик: "Азар - лучший, мне повезло играть с ним и учиться у него всему"
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик рассказал, что думает о победном матче 33-го тура АПЛ пртив "Вест Хэма" (2:0). Об этом сообщает
"Эта победа была очень важна для нас. Мы провели хороший матч. Мы занимаем 3 место и будем бороться на 1-ю четверку. В таблице все очень плотно, но мы должны побеждать. Весь сезон мы много работали и теперь все начинают это замечать.
Эден Азар забил два гола, он, несомненно, один из лучших. Мне повезло, что я играю с ним и могу у него всем учиться. Он может забивать подобные голы из ничего, в одиночку", - Лофтус-Чик.
"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 33 балла.
А еще:Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца января| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14