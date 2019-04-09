Лофтус-Чик: "Азар - лучший, мне повезло играть с ним и учиться у него всему"

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Лофтус-Чик: "Азар - лучший, мне повезло играть с ним и учиться у него всему"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик рассказал, что думает о победном матче 33-го тура АПЛ пртив "Вест Хэма" (2:0). Об этом сообщает 

"Эта победа была очень важна для нас. Мы провели хороший матч. Мы занимаем 3 место и будем бороться на 1-ю четверку. В таблице все очень плотно, но мы должны побеждать. Весь сезон мы много работали и теперь все начинают это замечать. 

Эден Азар забил два гола, он, несомненно, один из лучших. Мне повезло, что я играю с ним и могу у него всем учиться. Он может забивать подобные голы из ничего, в одиночку", - Лофтус-Чик.  

"Челси" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 33 балла. 

А еще:Игрок "Челси" Лофтус-Чик из-за травмы выбыл до конца января| http://soccernews.ru

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