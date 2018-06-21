Лофтус-Чик хочет уйти из "Челси"

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Лофтус-Чик хочет уйти из "Челси"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик хочет уйти из лондонского клуба, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 22-летний футболист обеспокоен тем, что ему не предоставляют достаточного количества игровой практики.

Напомним, что Лофтус-Чик прошлый сезон провёл на правах аренды в "Кристал Пэлас".

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