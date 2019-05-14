Лофтус-Чик: "Надеюсь стать таким же лидером "Челси", каким был Джон Терри"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что в будущем хотел бы стать ведущим игроком клуба, как Джон Терри. Об этом информирует ESPN GB.

"Я считаю, мне нужен большой опыт, чтобы стать лидером. Я не думаю, что кто-нибудь в "Челси" сможет заменить Джона Терри. Он был лучшим лидером, которого я когда-либо встречал, не только на поле, но и за его пределами.

Он всегда делал так, чтобы нам было легче. На поле он был лидером и тем человеком, который у тебя за спиной, и ты понимаешь, что ворота в безопасности. Я понимаю, что это приходит с опытом. Я надеюсь стать таким же человеком", - сказал Лофтус-Чик.

Напомним, Терри играл в составе Челси с 1998 года по 2017-й.

Лофтус-Чик в нынешнем сезоне участвовал в 24 матча в АПЛ, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

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