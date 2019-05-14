Лофтус-Чик: "Надеюсь стать таким же лидером "Челси", каким был Джон Терри"
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заявил, что в будущем хотел бы стать ведущим игроком клуба, как Джон Терри. Об этом информирует ESPN GB.
"Я считаю, мне нужен большой опыт, чтобы стать лидером. Я не думаю, что кто-нибудь в "Челси" сможет заменить Джона Терри. Он был лучшим лидером, которого я когда-либо встречал, не только на поле, но и за его пределами.
Он всегда делал так, чтобы нам было легче. На поле он был лидером и тем человеком, который у тебя за спиной, и ты понимаешь, что ворота в безопасности. Я понимаю, что это приходит с опытом. Я надеюсь стать таким же человеком", - сказал Лофтус-Чик.
Напомним, Терри играл в составе Челси с 1998 года по 2017-й.
Лофтус-Чик в нынешнем сезоне участвовал в 24 матча в АПЛ, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16