Лофтус-Чик не собирается уходить из "Челси"

Теги челсирубен лофтус-чик

Лофтус-Чик не собирается уходить из "Челси"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик сделал заявление о своём будущем в лондонском клубе.

"Я ничего не знаю о новом контракте с клубом, этим вопросом занимается мой агент. Будет здорово, если мне повысят зарплату. Но сейчас я не думаю об этом. Важнее сосредоточиться на игре команды. На сегодняшний день всё хорошо, и у меня нет никаких причин покидать "Челси". Я чувствую себя важным игроком и помогаю команде одерживать победы. Думаю, раньше я не испытывал подобного", - цитирует 23-летнего англичанина Sky Sports.

Лофтус-Чик является воспитанником "Челси". В текущем сезоне он забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 38 матчах.

Действующий контракт между хавбеком и "синими" истекает в 2021 году.

Не пропустите: Трансфер Азара в "Реал" находится на грани срыва. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Лукас Моура повторил достижение Левандовски и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов