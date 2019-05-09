Лофтус-Чик не собирается уходить из "Челси"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик сделал заявление о своём будущем в лондонском клубе.

"Я ничего не знаю о новом контракте с клубом, этим вопросом занимается мой агент. Будет здорово, если мне повысят зарплату. Но сейчас я не думаю об этом. Важнее сосредоточиться на игре команды. На сегодняшний день всё хорошо, и у меня нет никаких причин покидать "Челси". Я чувствую себя важным игроком и помогаю команде одерживать победы. Думаю, раньше я не испытывал подобного", - цитирует 23-летнего англичанина Sky Sports.

Лофтус-Чик является воспитанником "Челси". В текущем сезоне он забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 38 матчах.

Действующий контракт между хавбеком и "синими" истекает в 2021 году.

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