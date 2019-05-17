Лофтус-Чик не сыграет в финале Лиги Европы

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик пропустит финальный поединок Лиги Европы против "Арсенала".

Как сообщает сайт клуба, в ближайшие дни игрок перенесет операцию на ноге, которую он травмировал в товарищеской игре с "Нью-Ингленд Революшн" (3:0).

Точные сроки восстановления футболиста будут названы после операции. В этом сезоне на счету Лофтуса-Чика 10 голов и 5 ассистов в 40 играх.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "Челси" финишировал на третьем месте.

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