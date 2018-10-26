Полузащитник лондонского "Челси" Рубен Лофтус-Чик признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер турнира.

Напомним, что 22-летний англичанин оформил хет-трик в матче против БАТЭ, что позволило "синим" победить со счётом 3:1.

В борьбе за награду Лофтус-Чик опередил Джованни Ло Чельсо из "Бетиса", Мунаса Даббура из "Ред Булл Зальцбурга" и Михаэля Фрая из "Фенербахче".

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