Лофтус-Чик согласовал новый контракт с "Челси"

Лондонский "Челси" договорился о продлении контракта с полузащитником Рубеном Лофтусом-Чиком, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, стороны согласовали договор, рассчитанный на пять лет. По его условиям зарплата футболиста вырастет с 3,5 до 8,7 миллионов евро в год.

Действующее соглашение между 23-летним хавбеком и "синими" истекает в 2021 году.

В минувшем сезоне Лофтус-Чик сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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